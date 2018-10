24 ottobre 2018- 09:50 Onu: Mattarella, inestimabile contributo a mantenimento pace e sicurezza (2)

(AdnKronos) - "Senza il contributo delle Nazioni Unite, garanzia di un impegno davvero condiviso, la comunità internazionale non riuscirebbe ad affrontare le complesse sfide del nostro tempo, con conseguenze ancora più gravi su instabilità e conflitti", sottolinea il Capo dello Stato. "L'Italia, nell'assicurare il proprio storico sostegno all'azione onusiana, fermamente convinta dei benefici del multilateralismo, rinnova il suo impegno in prima linea nelle operazioni di mantenimento della pace, nella definizione di coerenti politiche di sviluppo per ridurre la povertà e la fame nel mondo, nell'attuazione di coraggiose iniziative di tutela e promozione dei diritti umani, per costruire, insieme al resto della comunità internazionale, un futuro ricco dl opportunità per le giovani generazioni", conclude il Presidente.