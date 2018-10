9 ottobre 2018- 16:28 Open d'Italia Disabili al Golf Club Crema Resort

Crema, 9 ott. (AdnKronos) - Uno sport per tutti: inclusivo, aggregante e adatto anche alle esigenze di persone che convivono con una disabilità. L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, in programma al Golf Club Crema Resort dall’11 al 12 ottobre 2018, è molto più di un torneo di golf. Attraverso questa competizione, infatti, la Federazione Italiana Golf rafforza la propria attenzione e vicinanza nei confronti degli atleti paralimpici, dimostrando la loro centralità all’interno del Progetto Ryder Cup 2022. L’impegno della Fig trova conferma anche nel lavoro del proprio settore paralimpico, con un qualificato staff tecnico che organizza raduni e allenamenti ad hoc per la Squadra Nazionale Disabili.L’Open d’Italia Disabili, giunto alla 18esima edizione, quest’anno avrà il supporto, come Title Sponsor, di Sanofi Genzyme, divisione specialty care dell’azienda farmaceutica Sanofi, specializzata in malattie rare, sclerosi multipla, oncologia e immunologia. Sarà la prima edizione al Golf Club Crema Resort, circolo lombardo situato a pochi chilometri da Milano nella splendida cornice rurale del Podere d’Ombriano.L’Open d’Italia Disabili Sanofi Genzyme, aperto a tutte le tipologie di disabilità e alle sei categorie di golf handicap, si disputerà sulla distanza di 36 buche, 18 al giorno. Il torneo, inserito nel circuito Edga (European Disabled Golf Association), avrà in gara 33 concorrenti provenienti da numerose nazioni. Difenderà il titolo lo svedese Joakim Björkman, vincitore delle ultime tre edizioni.Gian Paolo Montali, Direttore Generale del Progetto Ryder Cup 2022: “Desidero ringraziare Sanofi Genzyme e il General Manager Enrico Piccinini per la sensibilità e la vicinanza dimostrate nei confronti del mondo paralimpico. Per la Federazione Italiana Golf e per il Progetto Ryder Cup 2022 è motivo di grande orgoglio poter organizzare un evento così importante, la cui finalità sottolinea come l’inclusione sociale, a tutti i livelli, sia un nostro obiettivo prioritario. Siamo anche molto fieri di aver dato vita a un settore paralimpico, con uno staff tecnico composto da direttori e allenatori che stanno dando un contributo importante allo sviluppo della Nazionale Italiana Disabili”.“Ho accolto con piacere la proposta del Direttore Montali di essere sostenitori quest’anno dell’Open d’Italia Disabili -prosegue Enrico Piccinini, General Manager di Sanofi Genzyme-. È motivo di soddisfazione e orgoglio poter contribuire a una manifestazione che ha reso questo sport accessibile a tutti, anche a chi convive con una disabilità. Sono molte le iniziative che portiamo avanti per favorire una migliore qualità di vita alle persone affette da patologie croniche, complesse o invalidanti. Perché il nostro impegno non si esaurisce nella ricerca e produzione di terapie, ma cerca di contribuire alla cura della persona a tutto tondo”.