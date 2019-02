28 febbraio 2019- 16:06 Open Fiber: a Civitavecchia investimento di 6 mln per Ftth (2)

(AdnKronos) - La sinergia con un partner importante come Open Fiber, aggiunge Cozzolino, "conferma che Civitavecchia è tornata ad attrarre investimenti seri ed aziende importanti, aspetto di cui non posso che essere orgoglioso. Grazie a questi lavori miglioreranno le condizioni del mercato, a beneficio di tutti, e potremo implementare alcuni servizi importanti per la comunità come la connettività nelle scuole o la tecnologia per la videosorveglianza delle Ztl".“Ringraziamo l’Amministrazione Comunale e gli uffici tecnici per il supporto al progetto. Cercheremo di arrecare meno disagi possibili alla popolazione riutilizzando cavidotti e infrastrutture esistenti per più del 40% del progetto in modo da limitare gli scavi", sottolinea Roberto Moretti di Open Fiber. "Una volta conclusi i lavori, i cittadini non dovranno fare altro che contattare un operatore, scegliere il piano tariffario e navigare ad alta velocità, cosa impossibile con le attuali tecnologie in uso".Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. La fibra ottica di Open Fiber sarà un passo in avanti, non solo per privati e imprese, ma anche per la Pubblica Amministrazione che, tramite un processo di digitalizzazione, potrà essere più vicina a i cittadini. Questo favorirà il recupero di competitività del “sistema Paese” e, in particolare, l'evoluzione verso “Industria 4.0”.