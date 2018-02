OPEN FIBER: AL VIA POSA FIBRA A FORLì, INVESTIMENTO DA 15 MLN

6 febbraio 2018- 14:17

Roma, 6 feb. (AdnKronos) - "Open Fiber porta la fibra direttamente nelle case dei cittadini: è un’opportunità per tutti, per questo motivo la collaborazione tra istituzioni, cittadini e associazioni è fondamentale". Così Rossana Bonfitto, City manager Open Fiber a Forlì, ha commentato l’arrivo della rete a banda ultra larga in città nel corso del Salotto informativo sulle tecnologie disponibili in provincia promosso da Confedilizia presso il Centro studi dell’Ape. Un’assemblea interattiva, quella che si è svolta lo scorso week end, aperta a tutti per discutere dei vantaggi e dei possibili disagi legati ai lavori per la posa della fibra, che partiranno proprio nei prossimi giorni."La convenzione con il Comune di Forlì - spiega Bonfitto - stabilisce le modalità e i tempi di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica. Per il cablaggio del territorio utilizzeremo oltre il 30% delle infrastrutture esistenti, mentre per gli scavi utilizzeremo tecniche innovative e poco invasive". Open Fiber investirà circa 15 milioni di euro per cablare oltre 43mila unità immobiliare attraverso 63mila chilometri di fibra.