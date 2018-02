OPEN FIBER: AL VIA POSA FIBRA A FORLì, INVESTIMENTO DA 15 MLN (2)

6 febbraio 2018- 14:17

(AdnKronos) - "La copertura sarà in modalità FTTH (Fiber To The Home), ossia fibra fino a casa, che consente prestazioni non raggiungibili con le reti in rame (Adsl) o fibra/rame (FTTC)– ha aggiunto la City Manager intervenendo all’evento di Confedilizia – pertanto è indispensabile la collaborazione anche con gli amministratori di condominio per ultimare il famoso ultimo miglio in fibra, che entrerà direttamente nelle case degli utenti che richiedono l’attivazione". La nuova infrastruttura consentirà di navigare sul web fino a 1 Gigabit al secondo assicurando così il massimo delle performance.Tra qualche giorno, dunque, cantieri aperti per portare la fibra in città, che aiuterà le imprese del territorio a migliorare il loro modello di business e la pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini. Ma gli effetti saranno tangibili perfino in strada, grazie allo sviluppo di tecnologie per la videosorveglianza o la regolazione intelligente dei flussi di traffico.“Nell’ambito dei periodici Salotti informativi dedicati agli Utenti del Bene Casa organizzati dal nostro Centro Studi – spiega Carlo Caselli, Presidente di APE-Confedilizia di Forlì-Cesena – abbiamo ritenuto necessario svolgere un approfondimento sul tema, data la delicatezza della materia ed il possibile insorgere di contenziosi. Ne è nato un dibattito serio e costruttivo, come testimoniato da numerosi degli intervenuti, i quali hanno manifestato il loro gradimento alla iniziativa".