14 febbraio 2019 Open Fiber: con Policlinico Milano per telemedicina

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Open Fiber metterà a disposizione le proprie risorse e competenze per una sperimentazione inerente alla telemedicina con la preziosa collaborazione del Policlinico di Milano, già realtà pioniera nella e-health. L’evoluzione in atto della dinamica demografica e il cambiamento degli stili di vita della popolazione, comportano delle sfide importanti per il Sistema Sanitario Nazionale. Prima fra tutte la necessità di garantire un miglioramento delle condizioni di vita del paziente e allo stesso tempo aumentare l’efficienza della spesa sanitaria pubblica, assicurandone la sostenibilità nel tempo, attraverso la riduzione dell’ospedalizzazione non strettamente necessaria.La sperimentazione coinvolgerà un gruppo di pazienti del Policlinico, che saranno monitorati nel loro domicilio e potranno interagire con i loro medici grazie alla rete Open Fiber. Il progetto in particolare prevede di coinvolgere diverse discipline di punta del Policlinico, dalle malattie rare alla cura dei pazienti cronici e fragili. L'ospedale, in quanto punto di riferimento nazionale e internazionale per moltissime patologie, può mettere a disposizione la più ampia casistica di pazienti, unita ad un forte legame tra clinica e ricerca scientifica: il Policlinico è infatti il primo istituto pubblico per qualità e quantità della ricerca prodotta.Le nuove soluzioni tecnologiche innovative di telemedicina hanno un ruolo chiave nel garantire il completo accesso alle cure per tutti, permettendo il monitoraggio, l’assistenza e l’intervento da remoto indispensabile per la comunicazione tra paziente e clinico in tempo reale.