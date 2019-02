14 febbraio 2019- 17:13 Open Fiber: con Policlinico Milano per telemedicina (2)

(AdnKronos) - La rete in fibra ottica di Open Fiber è elemento abilitante per l’ospedalizzazione a domicilio e ha l’obiettivo di migliorare il rapporto tra paziente e cure garantendo un sistema di servizi continuativi. Le connessioni a banda ultralarga sono stabili, meno soggette a interruzioni di servizio e inconvenienti tecnici rispetto a tecnologie più obsolete. Affidabilità, elevata resilienza e bassa latenza sono caratteristiche intrinseche della fibra ottica e prerequisito essenziale quando si tratta di salute. Grazie alle caratteristiche della rete Open Fiber, che garantisce pari velocità e grande capacità di trasmissione e ricezione dei dati, sarà possibile monitorare con video in alta qualità e in tempo reale le condizioni di un paziente con patologie croniche, in maniera continuativa con un impatto minimo sulla vita dello stesso. Attraverso l’applicazione di soluzioni wearables (indumenti indossabili con sensori in grado di rilevare i parametri vitali), ad esempio, sarà possibile effettuare un’analisi integrata dei dati da parte dei medici che potranno rispondere simultaneamente.