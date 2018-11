23 novembre 2018- 12:37 Open fiber: Eolo aderisce a sperimentazione in aree bianche (2)

(AdnKronos) - Open Fiber sta cablando le unità immobiliari in modalità FTTH (Fiber To The Home) consegnando quindi direttamente all’interno di case, aziende e sedi della PA dei Comuni oggetto della sperimentazione un’infrastruttura in fibra che supporta velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo."Con la sperimentazione a cui Eolo è tra le prime aziende ad aderire, Open Fiber raggiunge un altro importante traguardo mettendo a disposizione degli operatori i servizi in fibra nei primi quattro comuni delle aree bianche", sottolinea Simone Bonannini, direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber. In questo modo, conclude, "anche i cittadini che vivono nei piccoli e medi Comuni potranno beneficiare di una connettività ultraveloce che proietterà l’Italia verso la Gigabit Society".