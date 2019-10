29 ottobre 2019- 12:20 Open Fiber: in arrivo a Bagheria web ultraveloce, investimento di 5 mln (2)

(Adnkronos) - "Con la convenzione con Open Fiber stiamo realizzando quanto avevamo previsto nel nostro programma: digitalizzare la città con la fibra ultraveloce, un’autostrada digitale per il futuro - commenta il sindaco di Bagheria Filippo Maria Tripoli - abbiamo iniziato ad interloquire con l’azienda sin dal nostro primo insediamento per questo obbiettivo innovativo. È un partner di tutto rispetto con una compartecipazione di Enel e Cassa Depositi e Prestiti. Oggi, dopo Palermo, Bagheria sarà la seconda città più digitalizzata e all’avanguardia per offrire ad aziende e cittadini internet in maniera veloce. Il progetto non prevede costi per il Comune ed i cittadini che invece ne otterranno benefici in termini di connettività".È un’opportunità di sviluppo del territorio, spiega l’assessore alle attività produttive Brigida Alaimo, "gli eventuali piccoli disagi temporanei per i lavori saranno piccola cosa rispetto ai vantaggi che deriveranno alla città"."Gli uffici Lavori Pubblici e la Polizia municipale si sono attivati subito per creare un canale prioritario di assistenza ai lavori eseguiti da Open Fiber e collaborare per lavorare per zone in modo da creare meno disagi possibili alla cittadinanza - a sottolinearlo il responsabile dei Lavori Pubblici Sergio Palumbo ed il tenente della Polizia municipale Salvatore Pilato -. La cittadinanza sarà informata con appositi comunicati stampa ed ordinanze sui lavori che partiranno presumibilmente a novembre".