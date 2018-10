12 ottobre 2018- 16:52 Open Fiber: porta fibra ottica a Cesena

Roma, 12 ott. (AdnKronos) - Una delle mete artistiche più importanti della Romagna, patria della signoria dei Malatesta, spalanca le porte all’innovazione con l’arrivo della banda ultra larga: il comune di Cesena ha infatti siglato una convenzione con Open Fiber, società partecipata al 50% da Enel e al 50% da Cassa depositi & prestiti, per la realizzazione su tutto il territorio comunale di un’infrastruttura interamente in fibra ottica, in modalità FTTH (Fiber To The Home), che consentirà a cittadini e imprese di navigare ad una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. Sono 565 chilometri di cavi in fibra ottica per cablare 35mila unità immobiliari grazie ad un investimento diretto da oltre 13 milioni di euro: sono questi i numeri più importanti del piano di Open Fiber, che è stato presentato questa mattina alla presenza del Sindaco di Cesena, Paolo Lucchi, del Vicesindaco Carlo Battistini, dell’Assessore Maura Miserocchi e del Regional Manager di OF per l’Emilia Romagna, Stefano Esposto. La nuova infrastruttura, che porterà la fibra ottica direttamente nelle case e negli uffici pubblici e privati della città, garantirà performance elevatissime e non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste fibra-rame. I lavori nel territorio di Cesena cominceranno all’inizio del prossimo anno.