OPEN FIBER: PROSEGUE PIANO A PIACENZA, INVESTITI 14 MLN PER CABLAGGIO

2 febbraio 2018- 16:08

Roma, 2 feb. (AdnKronos) - Proseguono i lavori per la posa della fibra ottica ultra veloce di Open Fiber, che lo scorso novembre ha siglato una convenzione con il comune di Piacenza per la realizzazione di una rete a banda ultra larga. L’infrastruttura consentirà ai piacentini di navigare via internet a una velocità di connessione fino a 1 Gigabit grazie alla modalità Ftth (Fiber to the home), ovvero 'fibra fino a casa'. I cantieri, si legge in una nota, sono già aperti nelle vie Leonardo da Vinci, Boselli e Martiri della Resistenza, e interesseranno in totale circa 39mila unità immobiliari per un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro. I lavori, iniziati alla fine del 2017, dureranno per circa 18 mesi. L'Amministrazione comunale, sottolinea l'Assessore ai Lavori Pubblici Paolo Garetti, "è ben consapevole delle opportunità di sviluppo che la fibra ottica ultra veloce può offrire, nonché di quanto tali infrastrutture siano ormai indispensabili per i cittadini e per le realtà economiche e commerciali. L’obiettivo dell’intervento è quello di offrire con la massima rapidità la connessione internet ultra veloce ai cittadini, sia ad uso privato che in luoghi pubblici: Open Fiber e il Comune di Piacenza hanno infatti concordato, nell’ambito del piano di investimenti previsto per la città, il cablaggio di diversi edifici comunali, scuole, musei, teatri e altri luoghi di interesse", aggiunge Garetti.Ad oggi, inoltre, la fibra è già arrivata in prossimità di 16 condominii dell’Acer, l’ente concessionario di edilizia residenziale pubblica per l’Emilia Romagna. "Gli inevitabili disagi durante la posa - prosegue l’Assessore - saranno ridotti al minimo e i lavori di riqualificazione delle zone oggetto di scavo permetteranno di rinnovare il manto stradale".