OPEN FIBER: PROSEGUE PIANO A PIACENZA, INVESTITI 14 MLN PER CABLAGGIO (2)

2 febbraio 2018- 16:08

(AdnKronos) - La convenzione con Open Fiber stabilisce infatti le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, ove possibile utilizzando cavidotti e infrastrutture di rete sotterranee già esistenti. Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative sostenibili e a basso impatto ambientale. "La fibra fino a casa - sottolinea Roberto Gallo, responsabile Network & Operations dell’Area Nord di Open Fiber - consente l’abilitazione di servizi innovativi per le famiglie, per la pubblica amministrazione e per le imprese. Voglio in particolare sottolineare la grande collaborazione con il Comune di Piacenza, alla luce del valore sociale dell’intervento e dei benefici per il territorio, che si estendono ad ambiti come il telelavoro, l’e-learning, la videosorveglianza, la regolazione intelligente del traffico e altre applicazioni Smart City. L’importanza dell’operazione richiede la massima collaborazione anche con i cittadini, le associazioni, i condominii e le imprese piacentine, perché la fibra può essere un vantaggio per tutti". Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. L’azienda punta a garantire la copertura delle maggiori città italiane con l’obiettivo di realizzare una rete quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del 'sistema Paese' e, in particolare, l'evoluzione verso 'Industria 4.0'. Grazie alla fibra ottica Open Fiber case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.