20 novembre 2018- 11:44 Open Fiber: Starace, bene qualunque cosa agevoli mission che è cablare in fretta

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - "Open Fiber è una società che ha un missione molto semplice: cablare ad un costo competitivo e con una notevole velocità e con gradualità l'intero paese. Qualunque cosa agevoli, renda pià veloce, più granulare questa missione ci piace, il resto non sappiamo". Così l'ad di Enel, Francesco Starace rispondendo agli analisti in occasione della presentazione del piano 2019-21 del gruppo energetico in merito allo sviluppo della banda larga in Italia.