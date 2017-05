OPEN FIBER: STARACE, IN QUESTO MOMENTO NON è PREVISTA QUOTAZIONE IN BORSA

4 maggio 2017- 19:01

Roma, 4 mag. (AdnKronos) - "In questo momento non è prevista una quotazione in borsa di Open Fiber". Ad affermarlo, nel corso dell'Assemblea degli azionisti di Enel, è l'ad, Francesco Starace rispondendo agli azionisti del gruppo in merito alla società partecipata da Enel e dalla Cdp che si occupa dello sviluppo della banda larga. Inoltre, aggiunge, "non è allo studio un'integrazione con Tim", sottolinea Starace ribadendo che Enel "non ha l'intenzione di diventare un operatore tlc come Tim noi in quel caso siamo un operatore infrastrutturale".Le prospettive per Open Fiber "sono importanti". Il progetto, rileva, "è partito ed è in pieno svolgimento". "Il ritorno sull'investimento è in linea con quelli infrastrutturali. Il rendimento è tra 11 e 12%. E' un buon rendimento per un'infrastrutture". Per quanto riguarda le gare per le aree a fallimento di mercato "abbiamo vinto la prima" e "abbiamo partecipato alla seconda la cui aggiudicazione è in corso", sottolinea l'ad di Enel.