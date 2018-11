20 novembre 2018- 13:46 Open Fiber: Starace, non contrario a nulla per recuperare tempo su banda larga

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - "Si lasci lavorare Open fiber, si lasci tempo a Tim di definire la loro strategia con un accordo tra gli azionisti che permetta di avere un interlocutore, si veda la creazione di valore per gli italiani". Ad affermarlo, nel corso della conferenza stampa al termine della presentazione del piano, è l'ad di Enel, Francesco Starace.Ogni volta che si parla di Open fiber, rileva, "non si parla di Open fiber, si parla di fantaeconomia e fantafinanza. Open fiber sta facendo bene il suo mestiere, sta cablando, ha i soldi, funziona, sta mettendo giù un'infrastruttura che è quanto di meglio ci sia in Europa. Tutto quello che aiuta va bene, il resto no".Quando "ho detto no ad 'accrocchi societari'", sottolinea Starace "è perché vengono prospettate da più parti soluzioni complicate": "non sono contrario a nulla che permetta di recuperare tempo all'Italia" nello sviluppo della rete a banda ultralarga anche perché "si è perso tempo finora dietro architetture societarie".