20 novembre 2018- 12:53 **Open Fiber: Starace, non usciremo mai da società**

Milano, 20 nov. (AdnKronos) - "Non usciremo mai da Open Fiber. Non è nelle nostre corde farlo". Così l'ad di Enel Francesco Starace rispondendo ai giornalisti in occasione di una conferenza stampa al termine della presentazione del piano ricordando che in America Latina, Enel è diventato di recente azionista di una società per lo sviluppo della banda larga.