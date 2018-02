OPEN FIBER: VINCE L'FTTH COUNCIL EUROPE OPERATOR AWARD 2018

14 febbraio 2018- 16:12

Roma, 14 feb. (AdnKronos) - Open Fiber si è aggiudicata l’FTTH Council Europe Operator Award 2018, il riconoscimento assegnato a chi ha evidenziato in Europa un particolare impegno nello sviluppo, nel supporto e nella diffusione di una rete FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica che arriva fino a casa degli utenti). L’FTTH Council Europe Operator Award 2018, si legge in una nota, è stato ritirato dall’amministratore delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa a Valencia, in Spagna, nel corso della FTTH Conference, l’evento annuale organizzato dall’FTTH Council Europe. L’FTTH Council Europe Individual Award, riconoscimento individuale, è stato invece assegnato a Matthew Hare, CEO di Gigaclear, per gli sforzi profusi nel cablaggio delle aree rurali del Regno Unito. Open Fiber ha ricevuto il premio per il contributo che l’azienda ha messo in campo per il rapido sviluppo di una rete in fibra ottica fino a casa degli utenti in Italia. “Come azienda giovane e dinamica, che agisce da elemento innovativo sul mercato italiano investendo massivamente sull’FTTH, Open Fiber è stata una scelta ovvia per questo premio” ha spiegato Ronan Kelly, presidente di FTTH Council Europe.