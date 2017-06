OPERA, A TOKYO VENTI MINUTI DI APPLAUSI PER LA 'TOSCA' DEL TEATRO MASSIMO PALERMO

19 giugno 2017- 13:01

Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - Venti minuti di applausi, il pubblico che non lascia la sala e richiama gli artisti sul palcoscenico, un’ovazione per Angela Gheorghiu, il grande soprano protagonista dell’opera. Il Teatro Massimo di Palermo bissa il suo successo a Tokyo con Tosca al Teatro Bunka Kaikan (spettacolo iniziato alle 15, le 8 del mattino in Italia). Come ieri per La Traviata, di nuovo il teatro sold out, di nuovo la lunghissima fila di appassionati in attesa dell’autografo da parte degli artisti seduti nel foyer. Nei panni di Cavaradossi, il tenore palermitano Marcello Giordani, che è stato applauditissimo. Dietro le quinte, appena chiuso il sipario, un lungo abbraccio e un bacio con la Gheorghiu. “Sei stato bravissimo”, gli ha detto lei. “Cantare con te era il sogno della mia vita”, ha risposto lui. In scena il Coro di voci bianche composto da bambini giapponesi. “Sono stati straordinari – racconta il direttore del Coro, Pietro Monti – si sono impegnati moltissimo, superando anche l’iniziale difficoltà nel pronunciare la vocale u”.“Orgoglioso di avere portato qui– dice il sovrintendente Francesco Giambrone – la grande tradizione dell’opera italiana così amata nel mondo. L’entusiasmo del pubblico di questo Paese ci conferma ancora una volta il grandissimo valore che rappresenta il melodramma, interpretato come bandiera dell’italianità, dell’arte, della grande musica”. Anche questa Tosca, un allestimento del Teatro Massimo realizzato dal Teatro del Maggio musicale fiorentino, con la regia di Mario Pontiggia, le scene di Francesco Zito e le luci di Bruno Ciulli, ha un’impostazione tradizionale, con scene ispirate a chiese e paesaggi romani e costumi sontuosi.Domani giorno di riposo per tutti, con un ricevimento all’ambasciata per i vertici del Teatro, offerto dal neo-ambasciatore del Giappone, Giorgio Starace. Mercoledì 21 alle 18.30 nuova recita de La Traviata in un altro Teatro di Tokyo, il Bunkamura Orchard Hall di Tokyo, dove l’indomani andrà in scena Tosca. Venerdì si parte alla volta di Otsu, ultima tappa della tournée.