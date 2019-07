8 luglio 2019- 18:58 Orange: acquista SecureLink per 515 mln

Parigi, 8 lug. (AdnKronos) - Orange ha acquistato il 100% di SecureLink, società che opera nel settore del cybersecurity in Europa, per 515 milioni di euro. Lo rende noto l'operatore tlc francese in un comunicato. Con oltre 660 dipendenti SecureLink ha registrato un fatturato di 248 milioni di euro nel 2018.