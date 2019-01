3 gennaio 2019- 11:44 Orlando: 'Rinuncio ai soldi per Palermo? Non cado trappola di Salvini' (2)

(AdnKronos) - Ed ancora a Cefalù andranno ben 204.120 su un progetto di 226.800. Entrano in graduatoria anche Isola delle Femmine, Ficarazzi, Lascari, Petralia Sottana, Contessa Entellina, Campofelice di Roccella, Balestrate, Altavilla, Cinisi, Mezzojuso, Polizzi Generosa, Bolognetta, Pollina, Bompietro, Castelbuono, Baucina, Terrasini, Palazzo Adriano, Castronovo di Sicilia, Campofelice di Roccella, Bagheria, Cerda, Collesano, Blufi, San Mauro Castelverde, Roccapalumba, Alia, Casteldaccia, Torretta, Geraci Siculo, Castellana Sicula, Petralia Soprana, Caltavuturo, Termini Imerese, Sciara, Godrano, Villabate, Chiusa Sclafani, Giardinello, Aliminusa, Prizzi, Montemaggiore Belsito, Montelepre, Marino, Carini, Misilmeri, Ganci.Nell'ambito del progetto 'Scuole sicure' sono stati stanziati con il Decreto sicurezza 168.750 euro, mentre per il Fondo sicurezza urbana 122.848 euro per l'anno 2018, 1.256.400 euro per il 2019 e 837 mila per il 2020.