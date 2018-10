12 ottobre 2018- 11:48 Oro: WisdomTree, situazione mercato stimolo per rally

Milano, 12 ott. (AdnKronos) - "Mentre l'S&P500 è sceso del 3,9%, il Dax dell'1,1% e il petrolio del 3,4%, l'oro ieri è aumentato del 2,5%. Abbiamo a lungo sostenuto che l'oro non ha perso il suo status difensivo e di bene rifugio. Il metallo non ha reagito il mese scorso al sell-off dei mercati emergenti, perché i mercati sviluppati stavano galoppando in quel momento. Ora che questi ultimi stanno vacillando, l'oro sta facendo il suo dovere". Lo evidenzia Nitesh Shah, direttore delle ricerche di WisdomTree"Crediamo che la rotta ciclica del mercato di ieri porterà ad un rally dell'oro a breve termine. Il posizionamento speculativo netto nei futures sull'oro era sceso al livello più basso dal 2001 la scorsa settimana. È probabile - sottolinea l'esperto - che questi eccessivi posizionamenti short saranno coperti dopo l'aumento del 2% dei prezzi spot dell'oro di ieri".