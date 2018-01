OSTIA, ARRESTATA 'LADY COCA'

30 gennaio 2018- 19:12

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Arrestata 'lady coca'. Grazie alla fitta rete di controlli dei carabinieri di Ostia, negli ultimi giorni sono stati controllati 105 veicoli e oltre 200 le persone identificate. Al termine di un’impegnativa indagine, è stata così arrestata S. V., 37enne pregiudicata romana, la quale - sottoposta a perquisizione personale e domiciliare - è stata trovata in possesso di oltre 5 etti di cocaina. Dopo aver monitorato costantemente i movimenti di 'lady coca', la donna è stata bloccata ad Ostia con il carico di droga pronto per essere suddiviso in dosi e venduto sul litorale. Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 25mila euro. Sono poi scattate le manette per B. M., 27enne incensurato, che nella propria auto aveva un vero e proprio 'supermercato della droga'. Inoltre, durante il controllo a un 'pusher itinerante', i carabinieri - utilizzando il fiuto del cane antidroga - sono riusciti a recuperare sette dosi di cocaina, nove dosi di eroina e due dosi di marijuana, tutte ben occultate e pronte ad essere vendute.