OSTIA, ARRESTATO UN ALTRO SPADA

9 dicembre 2017- 15:30

Roma, 9 dic. (AdnKronos) - Il pusher di 27 anni finito in manette ieri a Ostia è un cugino di Roberto Spada, arrestato per la testata a un giornalista della Rai. J.C.S. le iniziali dell'uomo, nella cui abitazione i poliziotti hanno trovato circa 10 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento delle dosi e una somma di denaro ritenuta provento dell’attività di spaccio.