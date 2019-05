18 maggio 2019- 18:45 Ottava tappa a Ewan

Pesaro, 18 mag. (AdnKronos) - Caleb Ewan, Lotto Soudal, vince in volata l'ottava tappa del Giro d'Italia, la Tortoreto Lido-Pesaro di 235 chilometri, davanti all'italiano Elia Viviani della Deceuninck-Quick-Step e Pascal Ackermann della Bora-Hansgrohe. La maglia rosa resta ancora sulle spalle di Valerio Conti, UAE Team Emirates. Domani la crono da Riccione a San Marino di 34,7 chilometri."La determinazione e l'aiuto del team sono stati fondamentali per questo successo. - sono queste le parole di Ewan - Abbiamo cercato una tappa per sette giorni e finalmente è arrivata questa vittoria. Sono veramente felice. Volevo essere davanti a tutti all'ultima curva, ma il traguardo era ancora lontano, allora ho aspettato un attimo a ruota di Ackermann. Sentivo di star bene e sono riuscito a superarlo"."E' stato un finale non facile con il tratto in discesa ma ho una grande squadra e oggi mi hanno protetto alla perfezione. - ha dichiarato Conti - Penso che terrò la maglia rosa anche domani dopo la cronometro".