1 marzo 2019- 18:09 Outbrain: acquisisce Ligatus per diventare leader Native advertising

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - Outbrain, la piattaforma di Discovery e Native advertising leader a livello mondiale, ha stipulato un accordo per l'acquisizione di Ligatus, società di proprietà di Gruner + Jahr, società del gruppo Bertelsmann, attraverso uno stock deal. E' quanto si legge in una nota. Ligatus è il principale fornitore in Europa di soluzioni di Native Advertising per Editori e Inserzionisti con headquarter a Colonia in Germania ed uffici in Italia, Francia, Spagna, Belgio ed Olanda. I prodotti di Ligatus offrono agli investitori ed agli editori, attraverso annunci nativi non intrusivi, una soluzione per creare awareness ed engagement con la giusta audience. Con oltre 37 miliardi di impression al mese, Ligatus offre pubblicità personalizzata e contestuale, accanto ai contenuti dei publisher, in un formato multi-device, garantendo al contempo la brand safety. Con l'aggiunta del network di Ligatus, Outbrain espanderà e rafforzerà la propria posizione in Europa con oltre 1.400 editori premium, tra cui Stern, Rtl e Femme Actuelle. "L’acquisizione di Ligatus fa parte della nostra strategia di consolidamento del mercato e ci consentirà di espandere la nostra offerta nativa ai marketer e rafforzare il rapporto con i nostri partner editori", affermato David Kostman, co-ceo di Outbrain. "Combinando l’offerta pubblicitaria nativa di Ligatus con la tecnologia e la reach di Outbrain, il vantaggio per gli operatori di marketing, per gli editori e per gli utenti sarà una fonte affidabile di soluzioni alimentate attraverso un’importante esperienza pubblicitaria non interruttiva." "Questa opportunità farà crescere la presenza di Outbrain nei mercati europei chiave ed aprire il gruppo premium di editori di Gruner + Jahr e Bertelsmann ai nostri inserzionisti", ha aggiunto Kostman. "Siamo entusiasti di unire le forze con Outbrain al fine di creare un vero leader incontrastato nel Native advertising", ha dichiarato Klaus Ludemann, CEO di Ligatus. "Questa unione creerà un vantaggio per i nostri editori, clienti e partner pubblicitari sfruttando i punti di forza combinati dei nostri team", ha aggiunto Ludemann. "Siamo entusiasti di diventare azionisti di Outbrain, la piattaforma di discovery premium a livello mondiale, e siamo lieti di annunciare che Arne Wolter, Chief Digital Officer di Gruner + Jahr, entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Outbrain", ha dichiarato Julia Jaekel, Ceo di Gruner + Jahr. "Credo che questa sia un’opportunità molto positiva per gli editori di prestigio che cercano di fidelizzare gli utenti, aumentare i ricavi e garantire un'esperienza di navigazione lato utente di alta qualità", ha aggiunto Jaekel. L'acquisizione è soggetta ad alcune approvazioni normative e di altro tipo e dovrebbe concludersi entro il secondo trimestre del 2019. Fondata nel 2006, Outbrain ha l'obiettivo di creare i feed di discovery online più significativi ed affidabili che connettono una persona, un canale e un marketer. La tecnologia pubblicitaria nativa di Outbrain alimenta i feed di notizie, prodotti ed informazioni degli editori più noti al mondo, tra cui MSN, CNN, BBC, The Washington Post, The Guardian, Spiegel Online, El País e Sky News. Outbrain ha sede a New York con uffici in 15 città in tutto il mondo. Ligatus è il principale fornitore di soluzioni pubblicitarie native per editori e marketer. L'azienda offre agli editori una potente Supply Side Platform (SSP) nativa, insieme a servizi di consulenza, per generare i migliori ricavi provenienti da brand di alta qualità e aiuta i marketer a raggiungere, coinvolgere e convertire i loro target con algoritmi dinamici avanzati. Ligatus offre oltre 37 miliardi di impressioni pubblicitarie al mese in oltre 1.400 siti partner Premium in dieci paesi.