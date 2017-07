PA: BARBAGALLO, AVANTI SU CONTRATTO MANTENENDO IMPEGNI ASSUNTI

21 luglio 2017- 13:30

Roma, 21 lug. (AdnKronos) - "Bisogna accelerare il confronto per il rinnovo dei contratti dei lavoratori del pubblico impiego, mantenendo gli impegni assunti con l’accordo firmato lo scorso 30 novembre". Ad affermarlo è il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, in una nota. "La trattativa è finalmente entrata nella sua fase conclusiva, ma il traguardo - sottolinea - non è stato ancora tagliato e non possiamo permetterci il lusso di perdere altro tempo". "Si stanzi, dunque, l’ultima tranche di risorse e si confermi il bonus degli 80 euro a chi lo ha già in busta paga. Bisogna restituire vigore alla contrattazione anche nei settori pubblici, perché questa è la strada maestra per garantire servizi efficienti ai cittadini", conclude il numero uno della Uil.