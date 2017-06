PA: BILARDI (FDL), ORLANDO PUBBLICHI DECRETO MADIA

2 giugno 2017- 12:41

Roma, 2 giu. (AdnKronos) - "Nonostante siano trascorse due settimane dall'approvazione del decreto Madia , nonostante sia stato registrato presso la Corte dei Conti, Il Guardasigilli non lo ha ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale. Mi chiedo perché". Lo afferma il senatore Giovanni Bilardi, del Gruppo Federazione delle libertà. "Perché -aggiunge- Orlando non pubblica il decreto essendo in capo a lui la responsabilità? C'è un motivo di scontro politico all'interno del Pd dietro questo ritardo? Certo è che questo ritardo è inaccettabile e inizia a essere strano".