15 febbraio 2019- 12:14 Pa: Bongiorno, '130 mln per assunzioni straordinarie e turnover al 100%'

Roma, 15 feb. (AdnKronos) - "Questo è il primo governo che ha investito in pubblica amministrazione e assunzioni. Sono già previste assunzioni straordinarie, nella legge di bilancio abbiamo destinato 130 milioni di euro per il 2019 e ci sarà un ricambio generazionale". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno, intervenendo ad 'Agorà', su Rai Tre."Da ‘quota 100’ - sottolinea- arrivano le richieste che avevamo preventivato, con il turnover al 100% tutti quelli che usciranno saranno sostituiti. Il fatto che sia differito al 15 novembre non è un problema, perché nella Pa l’iter delle autorizzazioni per le assunzioni prende dai sei agli otto mesi".