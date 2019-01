7 gennaio 2019- 11:49 Pa: Bongiorno, 'faremo concorsi regionali unici, più omogeneità e trasparenza'

Roma, 7 gen. (AdnKronos) - La riforma delle autonomie "è una legge che sta prendendo forma. Già da ora l'amministrazione centrale ha come interlocutori quotidiani le regioni e i comuni. Una maggiore autonomia che garantisca efficienza può essere soltanto positiva". Così Giulia Bongiorno, ministro per la Pubblica amministrazione, in un’intervista a 'Il Messaggero'."Sto pensando, e questa è una novità importante, di far fare concorsi regionali per la Pa, perché assicurano maggiore rapidità nel reclutamento e favoriscono la riduzione dei costi. Oltretutto, concorsi regionali unici al posto di centinaia di concorsi comunali garantiscono omogeneità di valutazione e massima trasparenza", sottolinea.Tanti progetti, ma se dopo le Europee non ci sarà più il governo resteranno tutti per aria? "Dopo il voto di maggio, si andrà avanti e continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora. La convivenza con i 5 stelle viene descritta come infernale. Ma non è questo l'aggettivo giusto. Lega e M5S sono diversi e complementari. E mi sembra che questo mix qualche risultato importante sia riuscito a produrlo".