22 maggio 2019- 13:33 Pa: Bongiorno, 'ok ad assunzione 1.851 allievi agenti Polizia'

Roma, 22 mag. (AdnKronos) - "Oggi ho dato il via libera all’assunzione di 1.851 unità di allievi agenti della Polizia di Stato: le nuove risorse, richieste dal Ministro dell’Interno Salvini, inizieranno il corso entro il prossimo agosto. Continua il nostro impegno per potenziare la Pubblica Amministrazione". Lo afferma in una nota il ministro per la Pubblica amministrazione, Giulia Bongiorno.