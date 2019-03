2 marzo 2019- 09:22 Pa: Cgia, aumentano attese e code a sportelli pubblici, soprattutto al Sud (3)

(AdnKronos) - Se la situazione delle famiglie e dei lavoratori autonomi è decisamente peggiorata, le cose non vanno meglio nemmeno per le imprese, in particolar modo per quelle di piccole dimensioni che pagano più delle altre i costi dell’inefficienza della nostra macchina pubblica. Sempre da una elaborazione dell’Ufficio studi della Cgia su dati della Banca Mondiale (Doing Business 2019), emerge che nel nostro Paese sono necessari 228 giorni per ottenere tutti i permessi/certificati/pratiche necessari per costruire un fabbricato ad uso produttivo, contro i 186 della media dell’Area Euro. In buona sostanza in Italia sono necessari mediamente 42 giorni in più. Per pagare le tasse, invece, gli imprenditori italiani “perdono” 238 ore, ovvero quasi un mese di lavoro. Nei paesi dell’Area Euro occorrono “solo” 147 ore all’anno, praticamente 11 giorni in meno che da noi. La situazione più “pesante”, infine, si verifica quando un imprenditore è costretto a rivolgersi al tribunale per la risoluzione di una disputa commerciale. Se il Tribunale di Roma impiega 1.120 giorni (poco più di 3 anni) per definire la controversia, la media riferita ai tribunali delle capitali europee è di 661 giorni, ben 459 in meno.