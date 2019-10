17 ottobre 2019- 17:03 Pa: Cgil, avviare confronto a tutto campo

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - “La riduzione degli organici nella pubblica amministrazione sta provocando disservizi e un incremento dei carichi di lavoro non più sostenibili negli enti locali, nel sistema di istruzione, nel sistema sanitario. Finalmente anche la Ministra Dadone lancia l’allarme, lo stesso dato da tempo dai sindacati”. Così in una nota la segretaria confederale della Cgil Tania Scacchetti.“I problemi di questi comparti vanno affrontati e superati, garantendo così i diritti a lavoratori e cittadini. L’annuncio di un decreto per superare il turnover - prosegue la dirigente sindacale - va in questa direzione, ma chiediamo di avviare subito un confronto a tutto campo sulle misure utili al miglioramento delle amministrazioni, a partire da un piano straordinario per l’occupazione e dalla valorizzazione di lavoratrici e lavoratori. Chiediamo interventi che, oltre a superare le norme che bloccano il turnover, superino anche quelle che limitano la contrattazione decentrata”.