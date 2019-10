17 ottobre 2019- 17:03 Pa: Cgil, avviare confronto a tutto campo (2)

(Adnkronos) - Inoltre, sugli stanziamenti in legge di Bilancio per il rinnovo dei contratti, Scacchetti aggiunge “le maggiori risorse previste rappresentano un importante segnale, che tuttavia non risponde pienamente alle esigenze che in questi anni si sono determinate: dalla necessità di aumentare il potere d’acquisto dei lavoratori pubblici dopo anni di blocco, all’esigenza di ridefinire l'ordinamento professionale, all’investimento sulla formazione continua e sulla valorizzazione delle professionalità”, conclude la segretaria confederale della Cgil.