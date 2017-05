PA: CGIL CISL UIL, AL VIA STATO AGITAZIONE PERSONALE PROVINCE E CITTà METROPOLITANE (2)

10 maggio 2017- 11:17

(AdnKronos) - Per queste regioni, continuano Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl, "abbiamo proclamato lo stato d'agitazione di tutto il personale di Province e Città metropolitane, con l’obiettivo di modificare il testo del decreto, in modo particolare, in merito alle necessarie garanzie sul mantenimento dei servizi e a modificare l’ammontare delle risorse stanziate". Tanti, fanno sapere i sindacati, "sono gli enti che non riescono più a garantire la manutenzione ordinaria di strade e scuole e tanti sono gli enti in ritardo con il pagamento degli stipendi. Moltissimi enti, infine, versano in condizioni gravissime così come - concludono - è necessario estendere le norme sullo sblocco del turn over anche a Province e Città metropolitane".