22 settembre 2019- 14:35 Pa: Conte, 'rischia di andare sotto organico, bisogna rimpinguare' (2)

(AdnKronos) - "Il tema non è il controllo o la vigilanza occhiuta - ha detto ancora Conte - dobbiamo lavorare per una digitalizzazione completa e per semplificare, per ridurre la burocrazia, e per migliorare la meritocrazia".