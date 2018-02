PA: CONTRATTO STATALI, LUNEDì FIRMA DEFINITIVA ALL’ARAN

9 febbraio 2018- 11:08

Roma, 9 feb. (AdnKronos) - Lunedì prossimo, il 12 febbraio, i sindacati sono convocati all’Aran, nel pomeriggio, per la firma definitiva del rinnovo contrattuale degli statali per il triennio 2016-2018. La convocazione è arrivata questa mattina dopo il via libera di ieri della Corte dei Conti alle coperture economiche.Si tratta dell’ultimo passaggio formale per consentire il pagamento degli aumenti medi di 85 euro in busta paga che, a questo punto, dovrebbero arrivare a marzo ai 250 mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali, Inps e Inail. Gli arretrati invece, dovrebbero arrivare già a febbraio, somme da un minimo di 370 euro a un massimo di 720 lordi. A essere convocati dal presidente dell’Aran Sergio Gasparrini sono i sindacati confederali e le categorie.Intanto, sempre all’Aran, questa mattina è stato firmato il contratto per oltre un milione di dipendenti pubblici della scuola, delle università, degli enti di ricerca, e anche di conservatori e accademie. Restano ancora in sospeso i rinnovi contrattuali dei comparti sanità ed enti locali.