24 ottobre 2019- 14:07 **Pa: Dadone, ‘corso-concorso Sna per dirigenti ogni anno’**

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - Il ministro per la Pa Fabiana Dadone ha intenzione di istituire il corso concorso della Sna (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) rivolto a dirigenti e funzionari della Pa, con cadenza annuale. "Dobbiamo riuscire a immettere capitale umano nuovo nella pubblica amministrazione per renderla attiva e per fare questo dobbiamo riuscire a indire il corso concorso della Sna con cadenza annuale", ha detto Dadone intervenendo al convegno Inps e Sna sulla formazione. Se il corso concorso fosse tutti gli anni, secondo Dadone darebbe "la possibilità a chi esce dall’Università di sapere che c’è questa possibilità e quindi si potrebbero attrarre i migliori giovani nella Pa". "Dobbiamo riuscire a creare un percorso - ha aggiunto - che renda attrattiva la pa con borse di studio e master, magari con stage all’interno della pa". L’idea è quindi quella di fare corsi di eccellenza e permettere alle università di connettersi con la pa presentando i migliori studenti.