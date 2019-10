16 ottobre 2019- 16:08 Pa: Dadone, 'grande sforzo su contratti, in arrivo aumenti oltre ultima tornata'

Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "Il rinnovo del contratto 2019-2021 dei dipendenti pubblici ci fa conseguire un primo buon risultato, frutto del grande impegno che ho raccontato ai sindacati nei giorni scorsi. Una risposta concreta alla necessità di valorizzare chi lavora per lo Stato, in modo da introdurre e rafforzare quelle innovazioni e buone pratiche che ci consentiranno, come promesso, di offrire a cittadini e imprese una Pubblica amministrazione amica, snella, efficiente, sempre più al passo con i tempi e rispondente alle esigenze di rilancio del sistema Paese". Lo dice in una nota il ministro per la Pa, Fabiana Dadone, all’indomani del Cdm che ha licenziato il Documento programmatico di bilancio e approfondito i contenuti della legge di Bilancio."Daremo le cifre esatte a tempo debito, ma a regime siamo comunque oltre gli aumenti della precedente tornata contrattuale. Possiamo garantire un recupero di potere d’acquisto superiore all’indice Ipca - prosegue Dadone - e assicuriamo così la continuità nella contrattazione che non era affatto scontata in questa fase. Il Governo compie, dunque, un grande sforzo di fronte alle ristrettezze del ciclo e ristabilisce la fisiologica dinamica triennale dei rinnovi in favore dei lavoratori"."Non considero, però, questo risultato un punto di arrivo, ma un trampolino per rafforzare quelle policy di modernizzazione, efficientamento e razionalizzazione che ci consentiranno di contare su un personale in servizio sempre più motivato nella missione fondamentale di migliorare la qualità della vita dei cittadini e sostenere la competitività del sistema economico italiano", conclude il ministro Dadone.