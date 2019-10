17 ottobre 2019- 20:01 Pa: Dadone incontra Transparency International, Italia migliora in anticorruzione

Roma, 17 ott. (Adnkronos) - "È stato un piacere accogliere alla Funzione Pubblica i vertici di Transparency International Italia. Dobbiamo riannodare i fili della collaborazione tra i miei uffici e una organizzazione così importante, a livello internazionale, nel campo della lotta alla corruzione e alle pratiche illegali o criminali collegate alla gestione della cosa pubblica". Così in un post su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone."Presto avrò novità da annunciarvi in tal senso, ma già oggi è stato molto interessante confrontarsi sui temi della trasparenza negli appalti per lavori, forniture e servizi, in particolare nel campo della sanità, e sulla sfida del Registro dei Titolari Effettivi, in riferimento alle catene di controllo dei soggetti privati cui lo Stato si rivolge per affidamenti o concessioni", sottolinea.Transparency, rileva il ministro, "ci ha raccontato che l’Italia, pur tra mali endemici e difetti antichi, sta migliorando nella classifica internazionale dell’anticorruzione grazie, ad esempio, a normative come quella sul whistleblowing: una legge per la quale, mi piace sempre sottolinearlo, il ruolo del M5S è stato concreto e decisivo".