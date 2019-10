7 ottobre 2019- 17:22 Pa: Dadone, 'su trasparenza e semplificazione passi avanti ma non ancora sufficienti'

Roma, 7 ott. (AdnKronos) - "E' innegabile che progressi in ambito di trasparenza e semplificazione normativa e amministrativa siano stati fatti, ma è anche evidente che non sono ancora sufficienti. La pubblica amministrazione appare ancora come una 'casa delle carte' o, di recente, un guazzabuglio telematico. Dobbiamo invece implementare una chiara ed efficace azione per inaugurare in via definitiva quella 'casa di vetro' che oltre 110 anni fa Flippo Turati richiamava". Ad affermarlo è Fabiana Dadone, il ministro per la Pubblica Amministrazione in occasione della Giornata Anac di approfondimento sui codici di comportamento."Semplificare, snellire, velocizzare ed efficientare. Farlo - spiega Dadone - con i diretti interessati, internamente ed esternamente alla Amministrazione. Farlo con il pregiatissimo e fondamentale impegno dell’Autorità per l’anticorruzione. Farlo con una collaborazione fattiva, quotidiana, tra gli attori socio-economici e le istituzioni. Farlo con un impegno finanziario idoneo volto a sviluppare l’informatizzazione del sistema e al contempo rilanciare la formazione continua per il personale e per gli utenti affinché questo passaggio sia vissuto gioiosamente come una vera e propria rivoluzione culturale in grado di migliorare la vita di chi lavora e al tempo stesso di chi fruisce la Pubblica amministrazione", aggiunge il ministro.