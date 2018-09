17 settembre 2018- 17:33 Pa: Florenzano, giuste impronte, così al Ruggi di Salerno zero furbetti (2)

(AdnKronos) - Dopo le "iniziali resistenze da parte di qualche dipendente o sindacato" sono stati installati 15 rilevatori per i cinque plessi che costituiscono l'azienda ospedaliera, e oggi "il fenomeno dei 'furbetti del cartellino' si è azzerato", complice anche la presenza di un nucleo ispettivo. "L'intero sistema è costato 50 mila euro, una cifra modesta se consideriamo la nostra struttura e i 3mila dipendenti. Oggi veniamo citati come un buon esempio e tante aziende private ci contattano, a dimostrazione che anche il pubblico sa essere all'avanguardia", aggiunge. "Credo che la misura delle impronte digitali contenuta nel decreto sia corretta perché non tratta il dipendente pubblico come un criminale, ma introduce trasparenza nella pubblica amministrazione. Chi lavora e fa il suo dovere non ha nulla da temere", conclude Florenzano.