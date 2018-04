30 aprile 2018- 15:33 Pa: Foccillo (Uil), passo avanti definizione iter decreto Madia su assunzioni

Roma, 30 apr. (AdnKronos) - "Un altro significativo passo in avanti rispetto alla carenza di personale della Pubblica amministrazione è la definizione dell’iter del decreto Madia sull’assunzioni aggiuntive di personale a tempo indeterminato in vari settori pubblici, anche se, per essere operativo, avrà bisogno ancora della registrazione della Corte dei Conti. È importante perché riapre una situazione complessa: se da un lato, infatti, si è verificata, in questi anni, una riduzione dell’organico, dall’altro, per effetto del blocco del turn over, si è alzata molto l’età dei dipendenti pubblici". Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Uil, Antonio Foccillo.Certamente con questo decreto, insieme alla stabilizzazione dei precari, rileva il sindacalista, "si comincia a dare un pò di respiro ad una pubblica amministrazione che nei prossimi anni vedrà la fuoriuscita di altri 500.000 lavoratori. Il sindacato sostiene da tempo la necessità di ricambio e si è battuto per realizzare questo risultato inserendo la necessità di queste misure, concordando le soluzioni, nell’accordo del 30 novembre".