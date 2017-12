PA: FOCCILLO, VALUTAZIONE PERFORMANCE OGGETTO RINNOVI CONTRATTUALI (2)

11 dicembre 2017- 16:50

(AdnKronos) - Come, del resto, rileva, "con l’accordo, il Governo si è anche impegnato a riconoscere 85 euro medi a tutti i lavoratori dei vari comparti e, per questo motivo, chiediamo allo stesso la garanzia dell’erogazione di tali incrementi, agendo se nel caso nella legge di bilancio"."Non vorremmo che tali questioni possano costituire alibi, dopo otto anni, per allungare ulteriormente i tempi per porre la firma sui rinnovi contrattuali del pubblico impiego", conclude Foccillo.