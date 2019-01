23 gennaio 2019- 11:52 Pa: Fp Cgil, inaccettabile, salta pagamento elemento perequativo per Statali

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Salta il pagamento dell'elemento perequativo in busta paga per i dipendenti dello Stato". A denunciarlo è la Funzione Pubblica Cgil Nazionale, in merito alla mancata erogazione per i dipendenti delle Funzioni Centrali dello Stato di quella misura introdotta nel passato rinnovo contrattuale per sterilizzare la perdita del diritto al bonus di 80 euro dovuta all'aumento previsto dal nuovo contratto."È inaccettabile - sostiene la Fp Cgil -. Abbiamo appena verificato il mancato pagamento dell'elemento perequativo ai dipendenti dello Stato, benché il ministro Bongiorno avesse preso un impegno su questo punto. Non solo: la stessa legge di Bilancio ha previsto uno stanziamento specifico perché fosse garantito il pagamento, senza soluzione di continuità. Quanto accaduto è molto grave ed è per questo che rivendichiamo gli impegni, nonché le disposizioni stesse, presi dal ministro. Il pagamento deve avvenire subito e senza ulteriori passaggi", conclude la Fp Cgil.