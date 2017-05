PA: FURLAN, RIFORMA SOLO PRIMO PASSO, ORA FAR RIPARTIRE CONTRATTAZIONE

19 maggio 2017- 15:01

Roma, 19 mag. (AdnKronos) - "La riforma della Pubblica Amministrazione sta andando avanti anche con aspetti positivi, penso, ad esempio, al dare sblocchi e stabilita' ai tanti precari che abbiamo, alcune risposte stanno arrivando su spinta del sindacato, ma ora bisogna far ripartire la contrattazione: la Pubblica Amministrazione, infatti, non la modernizziamo e non la rendiamo davvero efficiente se non attraverso la contrattazione pubblica". Ad affermarlo a Vibo Valentia è il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan a margine del Congresso regionale della Cisl Calabria."Aspettiamo di vedere il testo definitivo della riforma Madia -sottolinea-, dove ci aspettiamo un maggiore equilibrio tra legge e contratto. Abbiamo fatto nei mesi scorsi un accordo importante assolutamente utile per il paese per sbloccare i contratti pubblici, adesso bisogna aprire i tavoli di confronto in modo particolare sulla contrattazione di secondo livello legata alla produttività che nel pubblico come gia' avviene nel privato deve essere detassata". Furlan è poi tornata a parlare della politiche da attuare per il rilancio del Mezzogiorno, sostenendo che per il Sud e per tutto il Paese le misure più urgenti da adottare per favorire la ripresa sono gli investimenti pubblici e privati e lo sblocco delle tante opere annunciate, finanziate, mai partite o interrotte. "Per far ripartire il Sud del nostro Paese - sottolinea - oltre ad una lotta seria contro ogni forma di illegalita', dobbiamo dotarlo di infrastrutture moderne, dobbiamo incentivare gli investimenti in innovazione e ricerca e dobbiamo puntare sulle tante qualità e sulle tante eccellenze che sono presenti nelle aree meridionali. Ma farlo in modo serio, non soltanto con annunci in campagna elettorale, ma creando, invece, davvero crescita, sviluppo e quindi lavoro".