10 giugno 2019- 19:06 Pa: gare digitali, Mef dal 15 avvia 'quick asp' per tutti i ministeri (2)

(AdnKronos) - Già dal dicembre 2018 si è superata la procedura che prevedeva la sottoscrizione di un accordo trilaterale tra Mef, Consip e Amministrazione soggetta ad autorizzazione del Ministero."Nei primi cinque mesi del 2019 la nuova modalità ha reso il processo più veloce ed efficace, permettendo l’attivazione del servizio mediamente in una settimana dalla richiesta - spiega Catalano - perciò abbiamo incaricato Consip di sviluppare una procedura di richiesta del sistema in modalità ASP gestita integralmente sul portale. In via preliminare la sperimentazione dell’attivazione del servizio sarà rivolta ai Ministeri e alle loro articolazioni periferiche, ma è un tassello importante delle iniziative di semplificazione e digitalizzazione sempre maggiore dei processi di approvvigionamento in cui siamo impegnati". Entro il 2019 si punta a fornire alle amministrazioni ulteriori strumenti di supporto nel settore degli acquisti, al fine di consentire una piena valorizzazione dell’esperienza ventennale acquisita da Mef e Consip attraverso il Programma di razionalizzazione degli acquisti nella Pa.