PA: ISTAT, STATALI SFIORANO 3,5 MLN, PRECARI QUASI 500 MILA

14 giugno 2017- 10:36

Roma, 14 giu. (AdnKronos) - Gli Statali sono quasi 3,5 milioni. Sono 3.305.313 dipendenti pubblici e oltre 173 mila non dipendenti e lavorano in 12.874 istituzioni pubbliche. I precari sono quasi mezzo milione. Sono i primi risultati del censimento permanente delle istituzioni pubbliche diffuso oggi dall'Istat, i dati relativi rilevati si riferiscono al 31 dicembre 2015.Degli oltre 460.000 precari, 293.804 sono a tempo determinato pari all'8,4% e 173. 558 non dipendenti (collaboratori, altri atipici e lavoratori temporanei), distribuiti in 106.870 luoghi di lavoro.