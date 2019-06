7 giugno 2019- 13:11 Pa: Jesolo tra i primi Comuni del veneziano per rapidità dei pagamenti

Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Jesolo è un comune virtuoso. Lo conferma il Ministero dell’economia e delle finanze che nei giorni scorsi ha diffuso l’elenco dei primi 500 comuni, sui circa 8000 esistenti in Italia, più rapidi nell’erogazione dei pagamenti ai fornitori. Con una media di 21 giorni, Jesolo si classifica inoltre tra gli unici 8 enti locali dell’area metropolitana di Venezia ad essere entrati in questo elenco e il più grande (sopra i 25 mila abitanti) assieme a Mirano.Il 2018 ha visto Jesolo erogare complessivamente oltre 26 milioni di euro di pagamenti ad oltre 5400 fatture. Un risultato che appare ancora più eclatante se si considera che ai comuni italiani esistenti si aggiungono oltre 102 province o città metropolitane, 20 regioni e poi ministeri, Asl e agenzie governative che portano il conteggio complessivo a circa 10 mila enti pubblici.“Il dato certificato dal Ministero dell’economia e delle finanze - commenta il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia - testimonia la qualità del servizio che viene quotidianamente erogato dal Comune e dal suo personale e ne dimostra l’alto grado di efficienza. Per noi il risultato è ancora più importante se pensiamo alla complessità di questa nostra realtà che è molto più di una semplice amministrazione pubblica con tutte le iniziative e i progetti ai quali lavora e che d’estate diventa raggiunge le dimensioni di una grande metropoli. Ora ci impegneremo per migliorare ancora in questo e in altri aspetti dei servizi al cittadino e alle imprese”.