7 giugno 2019- 16:17 Pa: Landini, 'domani in piazza a Roma per migliori servizi pubblici'

Roma, 7 giu. (AdnKronos) - "In piazza per cambiare, perché c'è bisogno di migliori servizi pubblici per tutti. Questo l'obiettivo della manifestazione unitaria di domani 8 giugno a Roma". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in un video messaggio a sostegno della manifestazione nazionale 'Il futuro è servizi pubblici' promossa da Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa e in programma domani a Roma con corteo da piazza della Repubblica alle ore 9 e comizi conclusivi in piazza del Popolo."Perché - aggiunge - per avere il diritto alla salute e all'istruzione, per avere più sicurezza sui luoghi di lavoro e un sistema pubblico che funzioni meglio, c'è bisogno che chi ci lavora abbia dei diritti: non sia precario, abbia uno stipendio adeguato e contratti adeguati". Così come, prosegue Landini, "c'è bisogno anche che ci lavorino più persone, che si facciano assunzioni, che si investa, con meno privatizzazioni e più servizio pubblico, e che si rinnovino tutti i contratti". Per queste ragioni, "la battaglia che facciamo è per tutto il paese, perché uniamo la lotta per i diritti nel lavoro alla qualità dei servizi che debbono essere garantiti a tutte le persone. Venite in piazza del Popolo a Roma perché abbiamo bisogno di cambiare tante cose", conclude Landini.