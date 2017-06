PA: MEF, REVISIONE PARTECIPATE, DA MARTEDì NUOVE FUNZIONALITà PORTALE (2)

23 giugno 2017- 17:25

(AdnKronos) - L’invio dei dati relativi alla revisione straordinaria delle partecipazioni avverrà attraverso le nuove funzionalità sviluppate dal Dipartimento del Tesoro del Mef all’interno dell’applicativo già in uso per l’annuale rilevazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni. Le istruzioni per la revisione straordinaria verranno pubblicate sul sito Internet del Dipartimento (www.dt.mef.gov.it).Per la gestione della attività di monitoraggio e revisione delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche è stata istituita una struttura dedicata, nell’ambito della Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro competente per la valorizzazione degli asset pubblici.Per supportare le amministrazioni nella comunicazione dei dati si terrà un seminario online il prossimo 6 luglio aperto a tutti i referenti delle amministrazioni coinvolti nell’attività (per iscriversi al webinar è necessario inviare una email a dt.ufficiocomunicazione@mef.gov.it).